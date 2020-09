EU in Kitajska v senci napetosti o krepitvi trgovinskih vezi

Bruselj, 14. septembra - Voditelji osrednjih institucij EU bodo poskušali danes na virtualnem srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v senci naraščajočih napetosti glede Hongkonga zagotoviti napredek v trgovinskih odnosih. EU odhaja na vrh z motom, da je treba s Kitajsko sodelovati, ko je to mogoče, in vztrajati pri trdnih stališčih, ko je to potrebno.