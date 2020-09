Žičnice Vogel v poletni sezoni s precej manj obiska, pred zimsko sezono optimistični

Vogel, 15. septembra - Za Žičnice Vogel je letošnja poletna sezona precej slabša od prejšnjih, a glede na razmere vendarle nad pričakovanji. V najboljših dveh mesecih, julija in avgusta, so dosegli 40 odstotkov lanskega obiska. Glede zimske sezone so optimistični in upajo, da se scenarij iz marca ne ponovi.