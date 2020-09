V Kranjski Gori krepijo sistem umetnega zasneževanja in ponudbo za družine

Kranjska Gora, 9. septembra - Kranjskogorski žičničarji se po relativno dobrem obisku v poletnih mesecih in ob iztekajoči se poletni sezoni že pripravljajo na zimo. Letos so še okrepili sistem umetnega zasneževanja in upajo, da bodo s smuko začeli konec novembra. Posebno pozornost pa z novo ponudbo in ugodnejšimi vozovnicami namenjajo tudi družinam.