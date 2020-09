Gradbeno dovoljenje za 24 kilometrov kanalizacije v Mariboru

Maribor, 14. septembra - Mestna občina Maribor je pridobila gradbena dovoljenja za gradnjo skupno več kot 24 kilometrov kanalizacije na območju Limbuša in Laznice, Peker in Hrastja, Malečnika in Trčove ter Kamniške grabe. Ocenjujejo, da bodo investicijo, ki je ocenjena na okoli 11 milijonov evrov, zaključili do konca leta 2022.