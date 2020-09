Obnova mariborskega Glavnega trga za sedem milijonov evrov

Maribor, 1. septembra - Obnova mariborskega Glavnega trga in Koroške ceste bo po najnovejših ocenah stala nekaj več kot sedem milijonov evrov in med drugim vključuje ureditev dela Gosposke ulice in podhoda do tržnice. Cena je po besedah župana Saše Arsenoviča "kljub dodatnim delom še vedno nižja od izhodiščnih ocen", območje pa ostaja zaprto za motorni promet.