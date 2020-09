Zdravniške organizacije po prvem branju zakona o dolgotrajni oskrbi s precej pomisleki

Ljubljana, 8. septembra - Zdravniške organizacije, ki menijo, da je sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi nujen, so po prvem branju precej kritične do zakonskega predloga ministrstva za zdravje. Med drugim jih skrbi dodatno delo za zdravnike, za katerega pa ni jasno, kdaj bi ga opravljali in kdo bi ga financiral, so izpostavili po seji koordinacije zdravniških organizacij.