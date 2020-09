Dobiček bank še naprej kopni

Ljubljana, 10. septembra - Dobičkonosnost bank se je v sedmih mesecih leta ob zaostrenih razmerah zaradi covida-19 nadalje zniževala. Skoraj vse banke so izkazovale rast stroškov oslabitev in rezervacij. Posojila gospodinjstvom so se julija povečala, medtem ko se je zmanjševanje posojil podjetjem nadaljevalo, a manj intenzivno kot v drugem četrtletju.