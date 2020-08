Banke ob polletju z dve tretjini manjšim dobičkom

Ljubljana, 5. avgusta - Poslabšane gospodarske razmere zaradi epidemije covida-19 se postopno vse bolj odražajo v poslovanju bank. Obrestni in neobrestni prihodki padajo, stroški oslabitev in rezervacij rastejo, ugotavlja Banka Slovenije. V šestih mesecih so banke ustvarile 132 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo, kar dve tretjini manj kot pred letom dni.