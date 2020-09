Klicni center za turistične bone po novem le med tednom

Ljubljana, 10. septembra - Klicni center za turistične bone, ki ga je vzpostavila Finančna uprava RS (Furs), po novem ne bo več deloval med vikendi. Tako bodo na telefonski številki 08 200 1005 na klice odslej odgovarjali od ponedeljka do četrtka med 8. in 15. uro, ob sredah med 7. in 17. uro in ob petkih med 8. in 13. uro.