Daleč največ turističnih bonov doslej unovčenih v hotelih

Ljubljana, 26. avgusta - Daleč največ turističnih bonov je bilo do 23. avgusta unovčenih v hotelih, sledili so apartmaji in apartmajska naselja ter kampi, kažejo podatki Finančne uprave RS (Furs). Med občinami še naprej prednjači Piran, kjer je bilo unovčenih 86.816 bonov v skupni vrednosti 13,3 milijona evrov.