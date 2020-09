V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu trije okuženi

Žalec, 9. septembra - V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu so okužbo z novim koronavirusom ugotovili pri dveh zaposlenih in enemu stanovalcu. Kot je danes za STA povedal direktor doma Tomaž Lenart, je najprej zbolela njihova fizioterapevtka, ki se je okužila znotraj družine, potem se je okužba prenesla tudi na njenega sodelavca in enega od stanovalcev.