Po okužbi v enoti Doma Danice Vogrinec Maribor izoliranih 28 zaposlenih

Maribor, 8. septembra - V enoti Doma Danice Vogrinec Maribor na Taboru so v ponedeljek prepovedali obiske, ker so tam zabeležili okužbo z novim koronavirusom pri eni od stanovalk. Po besedah direktorja doma Marka Slaviča so poslali v samoizolacijo 28 zaposlenih, da bi čim bolj zmanjšali tveganje prenosa okužbe. Brise so odvzeli tako zaposlenim kot stanovalcem.