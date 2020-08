Cigler Kralj: V NSi zadržani do predlaganega novega prispevka za dolgotrajno oskrbo

Ljubljana, 28. avgusta - V NSi so zadržani do predlaganega načina financiranja dolgotrajne oskrbe, kot ga predvideva osnutek zakona, saj prinaša novo obremenitev prihodkov iz dela, je danes povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz vrst NSi Janez Cigler Kralj. Napovedal je, da bo tudi NSi predlagala svoj model financiranja dolgotrajne oskrbe.