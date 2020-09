Zaradi povečanja števila preiskav možni zamiki pri izdaji izvidov testiranj na koronavirus

Ljubljana, 8. septembra - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer diagnosticirajo poslane vzorce za novi koronavirus, so v zadnjem tednu zaznali približno 15-odstotno povečanje števila preiskav, zato obstaja možnost, da se izvide izdaja z nekajurnimi zamiki, so opozorili. Obenem pričakujejo, da do zastoja testiranja ne bo prišlo.