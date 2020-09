V karanteni razredi 13 osnovnih šol, situacija po oceni ministrstva trenutno obvladljiva

Ljubljana, 7. septembra - Šole in vrtci so na epidemiološko situacijo dobro pripravljeni, sistem pa je odziven, so prepričani na ministrstvu za izobraževanje znanost in šport. Po zadnjih informacijah je karantena odrejena razredom na 13 osnovnih šolah od 497, v karanteni pa je 150 učencev od 191.726. "Podatki kažejo, da je situacija trenutno povsem obvladljiva," so ocenili.