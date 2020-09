V Črnomlju dobili Center za krepitev zdravja Bele krajine

Črnomelj, 8. septembra - V Zdravstvenem domu Črnomelj so danes odprli t. i. južni prizidek, v katerem je mesto med drugim dobil Center za krepitev zdravja Bele krajine. Črnomaljska občina je ob novi zgradbi uredila dodatna parkirišča. Celotna naložba je stala nekaj več kot 900.000 evrov. Stroške so pokrili z evropskim, državnim denarjem in sredstvi občin Črnomelj in Semič.