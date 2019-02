Črnomaljska reševalna služba z novim reševalnim vozilom

Črnomelj, 6. februarja - Službi nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj, ki pokriva območje občin Črnomelj in Semič, so danes predali novo, polno opremljeno reševalno vozilo. Za vse skupaj so odšteli nekaj manj kot 140.000 evrov. Črnomaljska občina je za naložbo prispevala skoraj 52.000 evrov, semiška dobrih 8000 evrov, razliko je pokril zdravstveni dom.