Ikea za trgovino v Ljubljani razpisala več kot 300 delovnih mest

Ljubljana, 7. septembra - Ikea, ki je trgovino v Ljubljani začela graditi sredi lanskega oktobra, je danes objavila razpise za več kot 300 delovnih mest v tej trgovini. Vse bodoče sodelavce vabijo, da se na različne položaje na področju prodaje, logistike, odnosov s kupci in podpore kupcem, prehrane, restavracije in drugih oddelkov prijavijo do konca septembra.