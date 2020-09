Mineva pet let od spornega odprtja nemške meje za begunce

Berlin, 5. septembra - Pred točno petimi leti je Nemčija odprla svoje meje za begunce, predvsem sirske, ki so se pred tem nakopičili na Madžarskem in v drugih državah na t. i. balkanski poti, zaradi česar je grozila humanitarna katastrofa. To odločitev je kanclerka Angela Merkel podprla s stavkom "Zmoremo!", ki je postal simbol najhujše begunske krize v povojni Evropi.