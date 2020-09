Tudi pet let po begunski krizi Evropa brez pravih odgovorov

pripravila Jasna Vrečko

Ljubljana/Berlin/Bruselj, 2. septembra - Mineva pet let, odkar je Angela Merkel izrekla besede, ki so jo iz brezbarvne nemške kanclerke spremenile v kontroverzno politično ikono. Njen "Wir schaffen das!" oziroma "Zmoremo!" je postal simbol najhujše begunske krize v povojni Evropi, ki je razklala ljudi, politiko in države, razgalila pomanjkljivosti EU ter zamajala kanclerkin stolček.