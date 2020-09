V Bolgariji v spopadih na protestih številni ranjeni in aretirani

Sofija, 3. septembra - Protivladni protesti v bolgarski prestolnici Sofija so se v sredo zvečer sprevrgli v spopade med policijo in protestniki. Ranjenih je bilo okoli 100 ljudi, aretiranih pa več kot 120 protestnikov. To je bil najbolj nasilen dan od začetka protestov pred skoraj dvema mesecema, poročajo tuje tiskovne agencije.