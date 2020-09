V Sofiji novi protivladni protesti

Sofija, 2. septembra - Pred parlamentom v bolgarski prestolnici se je na protivladnih protestih danes zbralo več tisoč ljudi. Po poročanju tujih tiskovnih agencij gre za enega največjih zborovanj za odstop premierja Bojka Borisova od začetka protestov pred dvema mesecema. Na protestih so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, več demonstrantov so aretirali.