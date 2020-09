Preglovi nagradi letos Iztoku Arčonu in Urbanu Brenu

Ljubljana, 3. septembra - V ljubljanskem botaničnem vrtu so danes podelili Preglove nagrade ter doktorske štipendije Janka Jamnika. Najpomembnejši nagradi Kemijskega inštituta za izjemne znanstvene dosežke na področju kemije in sorodnih ved sta prejela Iztok Arčon z Univerze v Novi Gorici in Urban Bren z Univerze v Mariboru, štipendiji pa Tajda Klobučar in Michel Adamič.