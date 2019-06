Preglovi nagradi v roke Marjetke Podobnik in Mateja Praprotnika s Kemijskega inštituta

Ljubljana, 11. junija - Na osrednji slovesnosti tedna Kemijskega inštituta do podelili Preglove nagrade za izjemne raziskovalne dosežke v kemiji. Prejela sta jih vodja odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo na inštitutu Marjetka Podobnik in vodja laboratorija za molekularno modeliranje na teoretskem odseku inštituta Matej Praprotnik.