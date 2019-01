Prostorska problematika kamniških gorskih reševalcev kaže na potrebo po sistemski ureditvi področja

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 12. januarja - Večina društev gorskih reševalcev se sooča s prostorsko problematiko, saj so najemniki prostorov. V zvezi društev se zavzemajo za sistemsko rešitev problematike, da ne bi več prihajalo do situacij, s kakršno se trenutno soočajo v Kamniku, ko je občina prostore, v katerih je delovalo društvo, prodala, reševalci pa so se znašli v bivalnih zabojnikih.