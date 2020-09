V okolici Semiča prijeli 60 oseb, ki so v državo vstopile nezakonito

Novo mesto, 2. septembra - Dolenjski policisti so v torek popoldne v okolici Semiča prijeli skupno 60 oseb iz Pakistana in Afganistna, za katere so ugotovili, da so v državo vstopile na nezakonit način. Prijeli so jih po tem, ko so okoli 16. ure v Srednji vasi opazili večje število oseb, ki so bežale v smeri Komarne vasi, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.