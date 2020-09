V Kopru razstava konceptualnega umetnika Downeyja

Koper, 2. septembra - V okviru festivala IZIS bodo drevi v nekdanjem skladišču soli Libertas v Kopru odprli pregledno razstavo ameriškega konceptualnega umetnika Brada Downeyja z naslovom Fuck off Illusion. Umetnikova dela bodo postavljena na ogled do konca septembra, in sicer vsak dan v tednu med 17. in 22. uro, ob sobotah in nedeljah pa tudi od 9. do 13. ure.