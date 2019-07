Skulptura Melania odmeva v svetovnih medijih

New York/London, 6. julija - Skulptura Melania, ki so jo uradno odkrili v petek v okviru razstave Ta Eho ameriškega umetnika Brada Downeyja v bližini Sevnice, odmeva tudi v svetovnih medijih. Britanski BBC med drugim piše, da so kipu ameriške prve dame domačini nadeli naziv Smrketa, ameriški New York Post pa je pisal o bizarni skulpturi.