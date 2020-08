V opoziciji kritični do izbora gostov na letošnjem BSF

Ljubljana, 31. avgusta - Opozicijske stranke so kritične do izbora gostov na letošnjem strateškem forumu na Bledu (BSF). Predsedujoča SD Tanja Fajon ga je označila za zmenek rušiteljev temeljnih vrednot EU, Jerco Korče iz LMŠ skrbi usmeritev vlade v zunanji politiki, v Levici pa pravijo, da so se na Bledu zbrali ultrakonservativci in desni populisti srednje Evrope.