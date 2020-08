Izročitev Racmana Sloveniji zdaj odvisna od kanadskih postopkov

Ljubljana, 31. avgusta - Prijetje Sergeja Racmana je rezultat sodelovanja slovenske in kanadske policije, izročitev pa je zdaj odvisna od kanadskih postopkov. "Za nas je pomembno, da je bila iskana oseba prijeta in da se bo slej ko prej vrnila v Slovenijo," je dejal Pavel Jamnik iz uprave kriminalistične policije. Pojasnil je, da so kako leto vedeli, kje se Racman nahaja.