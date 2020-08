V Kanadi prijeli Sergeja Racmana, obtoženega zlorabe prostitucije

Ljubljana, 28. avgusta - Kanadski varnostni organi so izsledili in prijeli slovenskega državljana, ki so ga slovenski pravosodni organi iskali z mednarodno tiralico zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvrševala kazniva dejanja zlorabe prostitucije. Na pristojnem sodišču so za 24ur.com potrdili, da gre za Sergeja Racmana.