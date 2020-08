Nedeljsko neurje v občini Sevnica poškodovalo okoli sto objektov

Sevnica/Rogaška Slatina/Trebnje, 31. avgusta - Nedeljsko neurje z močnim vetrom in točo je v občini Sevnica poškodovalo okoli sto stanovanjskih in gospodarskih objektov, so sporočili z občine, kjer posledice še odpravljajo. Tudi v okoliških občinah je razkrivalo strehe in podiralo drevesa, in sicer v Rogaški Slatini, Laškem, Mirni, Radečah, Dobjah, Litiji, Šmartnem in Trebnjem.