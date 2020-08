Neurja najhuje prizadela Posočje in Bohinj

Ljubljana, 30. avgusta - Ob prehodu vremenske fronte so Slovenijo že zjutraj zajela lokalna neurja. Pri tem je bilo največ težav v Posočju, kjer je močan veter v Kamnem pri Tolminu odkrival strehe in podiral drevesa, zgodaj dopoldne pa je tudi v Bohinju podiral drevesa in ponekod odkrival strehe, poroča center za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.