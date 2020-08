Na Amchamovem poslovnem zajtrku o sodelovanju kot receptu za okrevanje po pandemiji

Bled, 31. avgusta - Današnji program Blejskega strateškega foruma je začel poslovni zajtrk Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (Amcham Slovenija). Sodelujoči v razpravi so se strinjali, da se bo svet iz koronavirusne krize najlažje izvil s sodelovanjem gospodarstva, države, civilne družbe in znanosti. Pozvali so h krepitvi vlaganj v digitalizacijo.