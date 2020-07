Koronavirus v drugem četrtletju močno prizadel globalno gospodarstvo

pripravila Janja Zalar

Ljubljana, 30. julija - Širjenje novega koronavirusa in ukrepi za njegovo zamejitev so terjali svoj davek tudi v največjih svetovnih gospodarstvih. ZDA in Nemčija so danes poročale o največjih padcih bruto domačega proizvoda (BDP), odkar merijo gospodarsko aktivnost, analitiki pa si niso enotni, kdaj bo ob vnovičnem širjenju okužb sledilo gospodarsko okrevanje.