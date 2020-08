Pri Izoli se je utopila 78-letnica

Izola, 31. avgusta - Izolski policisti so bili v nedeljo popoldne obveščeni, da se na območju med plažo Delfin in marino v Izoli utapljata dve osebi. Eno onemoglo osebo, 76-letno plavalko, jim je ob pomoči občana uspelo rešiti iz vode. Druga plavalka, 78-letnica z območja Domžal, je kljub oživljanju na kraju umrla, so sporočili iz Policijske uprave Koper.