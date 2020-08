V Slovenj Gradcu osrednja slovesnost ob 160-letnici rojstva Huga Wolfa

Slovenj Gradec, 30. avgusta - S koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in solistke Nuške Drašček Rojko so se nocoj v Slovenj Gradcu poklonili 160. obletnici rojstva skladatelja samospevov Huga Wolfa. Na osrednji spominski slovesnosti je bil slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor, ki je spomnil na pomen raznolikosti pogledov za ustvarjalnost in napredek.