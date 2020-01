Celoletni poklon nekoč na Slovenskem prezrtemu skladatelju Hugu Wolfu

Slovenj Gradec, 30. januarja - Ministrstvo za kulturo je letošnje leto, ko mineva 160 let od rojstva poznoromantičnega skladatelja samospevov Huga Wolfa, razglasilo za leto Huga Wolfa. Jubilej prinaša v njegov rojstni Slovenj Gradec in širše vrsto dogodkov in skladatelja postavlja za velik potencial nadaljnjega razvoja kulturnega turizma, so danes poudarili v Slovenj Gradcu.