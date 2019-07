Poleg Racmana s pomočjo Interpola Slovenija išče še šest oseb

Ljubljana/Koper, 31. julija - Koprsko okrožno sodišče je tiralico zoper poslovneža Sergeja Racmana odredilo, ko so za to nastopili zakonski pogoji. Kot so pojasnili za STA, se tiralica skladno z zakonom o kazenskem postopku odredi, če je oseba na begu. Za Racmana je bila mednarodna tiralica Interpola razpisana v torek. S pomočjo Interpola Slovenija sicer išče sedem oseb.