Zunanji ministri EU oblikovali seznam o sankcijah za Belorusijo in opozorili Turčijo

pripravila Mihael Šuštaršič in Blaž Mohorčič

Berlin/Minsk, 28. avgusta - Zunanji ministri članic EU so danes na neformalnem srečanju v Berlinu dosegli politični dogovor, da EU uvede sankcije proti približno 20 posameznikom režima beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Rusijo so pozvali, naj v Belorusiji ne posreduje. S sankcijami so zagrozili tudi Turčiji, če ne bo končala aktivnosti v vzhodnem Sredozemlju.