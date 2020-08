MZZ: Zunanji ministri EU pozvali Turčijo k prenehanju enostranskih potez

Berlin, 28. avgusta - Zunanji ministri članic EU, med njimi slovenski minister Anže Logar, so danes na neformalnem srečanju v Berlinu pozvali Turčijo, naj preneha z enostranskimi aktivnostmi v vzhodnem Sredozemlju, ki načenjajo odnose z Grčijo in Ciprom, s tem pa tudi z EU, so danes sporočili z zunanjega ministrstva.