S položaja odhaja japonski premier z najdaljšim stažem Shinzo Abe

pišeta Jasna Vrečko in Blaž Mohorčič

Tokio/Bruselj/Moskva, 28. avgusta - Japonski premier Shinzo Abe je danes napovedal, da po sedmih letih in osmih mesecih na čelu vlade odstopa. Na odstop predsednika japonske vlade z najdaljšim stažem so se odzvali številni tuji voditelji, ki so se mu zahvalili za sodelovanje in mu zaželeli veliko zdravja.