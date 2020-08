Svetovni voditelji se Abeju zahvaljujejo za sodelovanje

Bruselj/Berlin/Moskva/London, 28. avgusta - Iz sveta se vrstijo odzivi na današnjo napoved odstopa japonskega premierja Shinza Abeja. V EU, Nemčiji, Veliki Britaniji in Rusiji so se mu zahvalili za njegovo delo in sodelovanje ter mu zaželeli veliko zdravja. Peking pa odstopa ni želel komentirati.