V združenjih občin pozdravljajo predlog za dvig povprečnine

Ljubljana, 22. aprila - V Združenju občin Slovenije (ZOS) in v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) so pozdravili današnji predlog vlade, da se v okviru drugega protikoronskega paketa zvišajo povprečnine za občine s 589,11 na 623,96 evra. V obeh združenjih sicer pričakujejo še dodatne ukrepe, ki bi olajšali delo in poslovanje občin.