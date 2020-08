Med zunanjimi ministri v Berlinu velika razhajanja glede odnosa do Belorusije in Turčije

Berlin, 27. avgusta - Na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU v Berlinu so se pokazala velika razhajanja med državami glede odnosa do Turčije in Belorusije. Baltske države menijo, da so trenutni načrti unije za sankcije proti Belorusiji premili, Ciper pa v zameno za podporo tem sankcijam zahteva povečanje pritiska na Turčijo v sporu z Grčijo.