Sankcije EU proti Belorusiji bi lahko prizadele od 15 do 20 ljudi

Bruselj, 25. avgusta - Sankcije Evropske unije proti Belorusiji bodo v prvem koraku verjetno prizadele od 15 do 20 ljudi, je danes povedal neimenovani visoki uradnik EU. Sankcije bodo uvedli zgolj proti ljudem, ki so sodelovali pri goljufijah na predsedniških volitvah in nasilju nad protestniki. Ti so na ulicah že vse od volitev 9. avgusta.