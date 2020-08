Tropski nevihti Marco in Laura razdejali Karibe

Miami, 24. avgusta - Tropski nevihti Marco in Laura sta konec tedna razdejali območje Karibov in se v nedeljo zvečer prebili do Mehiškega zaliva. Marco je medtem z vetrovi hitrosti 120 kilometrov na uro postal orkan prve stopnje in bo danes udaril na obalo Louisiane, Laura pa naj bi se v Orkan okrepila v sredo, ko bo dosegla Louisiano ali Teksas.