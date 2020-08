Orkan Laura grozi s poplavami na širokem območju Teksasa in Louisiane

Houston, 27. avgusta - Iz Mehiškega zaliva se je v sredo proti obali Teksasa in Louisiane valil orkan Laura, ki je v 24 urah zaradi tople zalivske vode narasel po moči za 87 odstotkov in postal orkan 4. kategorije s hitrostjo vetrov do 241 kilometrov na uro. Oblasti obeh držav pozivajo vse prebivalce ogroženih obalnih območjih, naj se umaknejo.