Letošnji BSF s premierji Hrvaške, Češke, Poljske, Madžarske in predsednikom Srbije

Ljubljana, 18. avgusta - Letošnji, že 15. Strateški forum Bled (BSF) bo kljub pandemiji koronavirusa in obsežnim zaščitnim ukrepom morda na najvišji ravni doslej. Udeležbo so potrdili premierji Hrvaške, Češke, Poljske, Madžarske, predsednik Srbije, visoki zunanjepolitični predstavnik EU in številni drugi, ki bodo razpravljali predvsem o prihodnosti Evropske unije.