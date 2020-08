Čas za vložitev napovedi za odmero dohodnine za lani še do ponedeljka

Ljubljana, 26. avgusta - Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine, ki do 15. julija letos na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli lani z dohodnino obdavčene dohodke, imajo čas za vložitev napovedi za odmero dohodnine do vključno ponedeljka. Napoved vložijo na finančnem uradu, na katerem so v času vložitve vpisani v davčni register.